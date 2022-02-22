Екс-президент РФ Дмитро Медведєв шантажує Європу газом по 2 тис. євро після рішення Німеччини зупинити сертифікацію газогону Nord Stream 2.

Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газогону «Північний потік-2». Ну що ж — ласкаво просимо в новий світ, в якому вже скоро європейці будуть платити 2 тис. євро за тисячу кубів газу, — написав у своїх соцмережах Медведєв, який нині є заступником голови Ради безпеки Росії.

У Москві не бояться санкцій Заходу, які можуть бути запровадженні після та званого визнання фейкових ДНР і ЛНР. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, коментуючи, зокрема, рішення ФРН призупинити сертифікацію газогону «Північний потік-2».

На запитання, чи боїться санкцій, він відповів: «Москва нічого не боїться. Москва сльозам не вірить».

Росія e 2021−22 роках використовувала скорочення поставок газу «Газпромом», який є монополістом на ринку Європи, аби Німеччина сертифікувала «Північний потік-2». Це призвело до рекордно високих цін на газ. Інколи вони досягали 1,8−2 тис. дол. за тисячу кубів.

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«Газпром» побудував газогін для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України. Його запуск означає і втрати для України, і неможливість утримувати українську газотранспортну систему.