Стратегічний запас крові почали формувати у Запоріжжі

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Стратегічний запас крові почали формувати у Запоріжжі на базі обласної клінічної лікарні. Там стартував марафон донорства з метою створення запасу крові і плазми для Запорізького регіону.

Ми запускаємо марафон донорства для формування стратегічного запасу крові для нашої області. В нашому центрі переливання крові — 150 л, при можливості зберігання 1 тис. л. Ми розгортаємо додаткові місця для зберігання крові, — розповіла заступниця чільника ОДА Злата Некрасова.

Чиновниця закликала мешканців міста та області долучитися до марафону. Водночас директор Запорізької обласної клінічної лікарні Ігор Шишка переконує, що не варто пов’язувати цей марафон з політичною ситуацією в Україні. Разом з тим, він наголошує на необхідності формування такого стратегічного запасу.

Формування стратегічного запасу ми робимо впродовж восьми років. Сьогодні ми дали старт своїм прикладом. Завжди приєднуються бійці ДСНС, правооронці, медики, працівники підприємств. Потужності нашої станції переливання крові дають можливість приймати понад 50 людей на день. Ми практично щодня виконуватимемо ці забори і формуватимемо цей стратегічний запас для регіону, — зазначив Шишка.

З його слів, у разі потреби кров та її компоненти можуть бути передані до будь-якої лікарні області.

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Нагадаємо, 17 лютого міністр оборони США Остін Ллойд заявив про небезпеку нападу Росії, яка стягує свої війська до кордонів України та поповнює запаси крові. З його слів, подібні речі не робляться без причини.

Джерело: Укрінформ