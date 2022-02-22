Рада Федерації дозволила Путіну використовувати армію РФ на Донбасі

Рада Федерації дала дозвіл на використання армії Росії на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n167395-rada-federaciyi-dala-dozvil-na-vykorystannya-armiyi-rosiyi-na-donbasi.html

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Рада Федерації Росії дозволила президенту країни-агресора РФ Володимиру Путіну використовувати збройні сили за кордоном, зокрема — на окупованих територіях українського Донбасу, де Москва намагається легітимізувати маріонеткові терористичні утворення ЛНР-ДНР.

Про рішення Ради федерації Росії повідомляє «Интерфакс».

Рішення ухвалили одностайно. Де саме, як довго та з якою чисельністю використовуватимуться війська, вирішуватиме Путін.

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Заступник міністра оборони Росії Микола Панков заявив на засіданні, що це рішення пов’язано з тим, що «ситуація на Донбасі загострюється і Росія має взяти жителів під свій захист». Глава Ради федерації Валентина Матвієнко заявила, що йдеться про «миротворчі сили».

Нагадаємо, 21 лютого президент країни-агресора Росії Володимир Путін визнав незалежність підконтрольних Кремлю терористичних утворень ДНР та ЛНР, розташованих на окупованих Москвою територіях українського Донбасу. Після цього Путін заявив про введення російських військ на окуповані території «для підтримання миру».