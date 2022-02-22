Война с РФ на Донбассе — два раненых бойца ВСУ и 47 обстрелов за сутки

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Ракурс

Война с Россией на Донбассе продолжается. За последние сутки армия РФ 47 раз открывала огонь. В результате вражеских обстрелов два защитника Украины получили ранения. Об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

По состоянию на 17.00 22 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 47 нарушений, 30 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что российско-оккупационные войска обстреляли:

населенный пункт Счастье — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

позиции украинских защитников близ Мариуполя — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

Гнутовое, Широкино, Лобачево, Марьинку, Водяное — из артиллерии калибра 122 мм;

Богдановку, Трехизбенку, Старогнатовку — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

Новотроицкое и Верхнеторецкое — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Гранитное, Лопаскино — из артиллерии калибра 122 мм, станковых автоматических гранатометов;

Нью-Йорк, Новоселовку, Южное, Прицепыловку, Опытное — из минометов калибра 82 мм;

Зайцево, Новолуганское, Новозвановку, Троицкое — из минометов калибра 120 мм;

Красногоровку — из противотанковых пушек МТ-12;

Крымское, Сизе, Станицу Луганскую — из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

По информации украинских военных, в результате обстрелов один военнослужащий получил ранение и находится в больнице. Состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один получил боевое травмирование.

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Напомним, за прошедшие сутки, 21 февраля, со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 84 нарушения, 64 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате обстрела погибли два украинских военнослужащих. 12 бойцов получили ранения разной степени тяжести, еще шесть — боевые травмы.

«Ракурс» благодарит за службу каждого защитника Украины!