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Ракурс
МОЗ спростовує наказ про евакуацію з лікарень Києва та Львова, фото: ohranivdome.net

Фейковий наказ про евакуацію лікарень Києва поширюють в інтернеті — Ляшко

23 лют 2022, 13:59
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Фейковий «наказ» МОЗ про нібито заходи з евакуації в лікувальних закладах Києва та інших міст зараз поширюється в інтернеті.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Наголошую! Весь зміст неіснуючого наказу фейковий. Заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам, — наголосив Ляшко. — Усі чинні накази публікуються лише на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.

Фейковий наказ про евакуацію

Водночас очільник профільного парламентського комітету Михайло Радуцький наголошує, що надзвичайний стан, який запроваджують в Україні на тлі ескалації російської агресії, не вплине на роботу медичних закладів.



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Я прошу українців не панікувати, не скуповувати гречку, сірники та сіль. Запровадження надзвичайного стану — це лише можливість для влади більш ефективно та оперативно реагувати на загрози. Система охорони здоров’я, як і більшість інших сфер життєзабезпечення, продовжує працювати у звичному режимі, — наголосив Радуцький.

Джерело: Ракурс


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