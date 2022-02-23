МОЗ спростовує наказ про евакуацію з лікарень Києва та Львова, фото: ohranivdome.net

https://racurs.ua/ua/n167434-feykovyy-nakaz-pro-evakuaciu-likaren-kyieva-poshyruut-v-interneti-lyashko.html

Ракурс

Фейковий «наказ» МОЗ про нібито заходи з евакуації в лікувальних закладах Києва та інших міст зараз поширюється в інтернеті.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Наголошую! Весь зміст неіснуючого наказу фейковий. Заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам, — наголосив Ляшко. — Усі чинні накази публікуються лише на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.

Водночас очільник профільного парламентського комітету Михайло Радуцький наголошує, що надзвичайний стан, який запроваджують в Україні на тлі ескалації російської агресії, не вплине на роботу медичних закладів.

.