Путін – кмітливий. Трамп оцінив визнання Росією ЛДНР

https://racurs.ua/ua/n167433-putin-kmitlyvyy-tramp-ocinyv-vyznannya-rosiieu-ldnr.html

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Визнання Росією «незалежності» ЛДНР сподобалося колишньому президенту США Дональду Трампу.

Він назвав таке рішення Володимира Путіна «геніальним», а самого президента країни-агресора «кмітливим політиком», повідомляє CNN.

Це геніально… Путін оголосив велику частину України незалежною… О, це чудово! Хіба це не розумно? — прокоментував Трамп.

За його словами, президент РФ «збирається увійти та стати миротворцем», а Росію Трамп «найсильнішою миротворчою силою».

Видання зазначає, що ці слова можуть шокувати навіть його прихильників. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі прокоментувала скандальні заяви екс-президента.

Вона порадила ігнорувати думку Трампа, а членам Республіканської партії оцінити такі вислови політика та прийняти рішення.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань Донецька народна республіка та Луганська народна республіка. Тепер Федеральні збори РФ та Держдума повинні підтримати це рішення та ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з «республіками».

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Також глава країни-агресора доручив Міністерству оборони Росії ввести на окуповані території Донбасу російські війська для «підтримки миру».

Президент США Джо Байден під час звернення 22 лютого оголосив про перший пакет санкцій проти Росії, які стосуватимуться суверенного боргу, двох банків та російських еліт.