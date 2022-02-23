На Донбасі загинув бойовий медик Ігор Слівка. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/ua/n167432-okupanty-vbyly-na-donbasi-viyskovogo-medyka-zsu-foto.html

Ракурс

Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського героя, який загинув внаслідок обстрілів окупантів учора, 22 лютого.

Загиблий — бойовий медик 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, сержант Ігор Слівка. Він загинув близько 18.30 біля селища Новотроїцьке Волноваського району на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу. Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної державної адміністрації.

Військовий народився 6 грудня 1970 року, а мешкав у місті Могилів-Подільський. В українській армії Слівка служив за контрактом із квітня 2017 року. Під час ворожого обстрілу військовий медик отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення, несумісні з життям.

.

Нагадаємо, 22 лютого збройні формування РФ здійснили 98 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок обстрілів один військовий загинув, ще один був госпіталізований з пораненнями. П’ятеро бійців ЗСУ отримали бойові травми.