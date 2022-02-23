На Донбассе погиб боевой медик Игорь Сливка. Фото: Новинарня

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Ракурс

Война на Донбассе унесла жизни еще одного украинского героя, погибшего в результате обстрелов оккупантов вчера, 22 февраля.

Погибший — боевой медик 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, сержант Игорь Сливка. Он погиб около 18.30 возле поселка Новотроицкое Волновахского района Донецкой области в результате минометного обстрела. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной государственной администрации.

Военный родился 6 декабря 1970 года, а жил в городе Могилев-Подольский. В украинской армии Сливка служил по контракту с апреля 2017 года. Во время вражеского обстрела военный медик получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

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Напомним, 22 февраля вооруженные формирования РФ совершили 98 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрелов один военный погиб, еще один был госпитализирован с ранениями. Пять бойцов ВСУ получили боевые травмы.