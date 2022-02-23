Путин – сообразительный. Трамп оценил признание Россией ЛДНР

https://racurs.ua/n167433-putin-soobrazitelnyy-tramp-ocenil-priznanie-rossiey-ldnr.html

Ракурс

Признание Россией «независимости» ЛДНР понравилось бывшему президенту США Дональду Трампу.

Он назвал такое решение Владимира Путина «гениальным», а самого президента страны-агрессора «сообразительным политиком», сообщает CNN.

Это гениально… Путин объявил большую часть Украины независимой… О, это здорово! Разве это не разумно? — прокомментировал Трамп.

По его словам, президент РФ «собирается войти и стать миротворцем», а Россию Трамп назвал «сильнейшей миротворческой силой».

Издание отмечает, что эти слова могут шокировать даже его поклонников. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала скандальные заявления экс-президента.

Она посоветовала игнорировать мнение Трампа, а членам Республиканской партии оценить такие выражения политика и принять решение.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Теперь Федеральное собрание РФ и Госдума должны поддержать это решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с «республиками».

.

Также глава страны-агрессора поручил Министерству обороны России ввести на оккупированные территории Донбасса российские войска для «поддержания мира».

Президент США Джо Байден во время брифинга 22 февраля объявил о первом пакете санкций против России, которые будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит.