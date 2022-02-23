Путин — сообразительный. Трамп оценил признание Россией ЛДНРhttps://racurs.ua/n167433-putin-soobrazitelnyy-tramp-ocenil-priznanie-rossiey-ldnr.htmlРакурс
Признание Россией «независимости» ЛДНР понравилось бывшему президенту США Дональду Трампу.
Он назвал такое решение Владимира Путина «гениальным», а самого президента страны-агрессора «сообразительным политиком», сообщает CNN.
Это гениально… Путин объявил большую часть Украины независимой… О, это здорово! Разве это не разумно? — прокомментировал Трамп.
По его словам, президент РФ «собирается войти и стать миротворцем», а Россию Трамп назвал «сильнейшей миротворческой силой».
Издание отмечает, что эти слова могут шокировать даже его поклонников. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала скандальные заявления экс-президента.
Она посоветовала игнорировать мнение Трампа, а членам Республиканской партии оценить такие выражения политика и принять решение.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Теперь Федеральное собрание РФ и Госдума должны поддержать это решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с «республиками».
Также глава страны-агрессора поручил Министерству обороны России ввести на оккупированные территории Донбасса российские войска для «поддержания мира».
Президент США Джо Байден во время брифинга 22 февраля объявил о первом пакете санкций против России, которые будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит.