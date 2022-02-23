Фейковый приказ об эвакуации больниц Киева распространяют в интернете

Фейковый приказ об эвакуации больниц Киева распространяют в интернетеhttps://racurs.ua/n167434-feykovyy-prikaz-ob-evakuacii-bolnic-kieva-rasprostranyaut-v-internete.htmlРакурс
Фейковый «приказ» Минздрава о якобы мерах по эвакуации в лечебных заведениях Киева и других городов распространяется в интернете.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Подчеркиваю! Все содержание несуществующего приказа фейково. Заведения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам, — подчеркнул Ляшко. — Все действующие приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения.
В то же время, глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий подчеркивает, что чрезвычайное положение, которое вводятся в Украине на фоне эскалации российской агрессии, не повлияет на работу медицинских учреждений.
Я прошу украинцев не паниковать, не скупать гречку, спички и соль. Введение чрезвычайного положения — это лишь возможность власти более эффективно и оперативно реагировать на угрозы. Система здравоохранения, как и большинство других сфер жизнеобеспечения, продолжает работать в обычном режиме, — подчеркнул Радуцкий.