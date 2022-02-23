Фейковый приказ об эвакуации больниц Киева распространяют в интернете

Минздрав опровергает приказ об эвакуации из больниц Киева и Львова, фото: ohranivdome.net

https://racurs.ua/n167434-feykovyy-prikaz-ob-evakuacii-bolnic-kieva-rasprostranyaut-v-internete.html

Ракурс

Фейковый «приказ» Минздрава о якобы мерах по эвакуации в лечебных заведениях Киева и других городов распространяется в интернете.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Подчеркиваю! Все содержание несуществующего приказа фейково. Заведения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам, — подчеркнул Ляшко. — Все действующие приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения.

В то же время, глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий подчеркивает, что чрезвычайное положение, которое вводятся в Украине на фоне эскалации российской агрессии, не повлияет на работу медицинских учреждений.

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