Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Минздрав опровергает приказ об эвакуации из больниц Киева и Львова, фото: ohranivdome.net

Фейковый приказ об эвакуации больниц Киева распространяют в интернете

23 фев 2022, 13:59
999

Фейковый «приказ» Минздрава о якобы мерах по эвакуации в лечебных заведениях Киева и других городов распространяется в интернете.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Подчеркиваю! Все содержание несуществующего приказа фейково. Заведения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам, — подчеркнул Ляшко. — Все действующие приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Фейковий наказ про евакуацію

В то же время, глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий подчеркивает, что чрезвычайное положение, которое вводятся в Украине на фоне эскалации российской агрессии, не повлияет на работу медицинских учреждений.



.

Я прошу украинцев не паниковать, не скупать гречку, спички и соль. Введение чрезвычайного положения — это лишь возможность власти более эффективно и оперативно реагировать на угрозы. Система здравоохранения, как и большинство других сфер жизнеобеспечения, продолжает работать в обычном режиме, — подчеркнул Радуцкий.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров