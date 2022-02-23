Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n167446-10-tepla-ta-vesnyane-sonce-zavitaie-do-ukrayiny-karta.html

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Погода в Україні 24 лютого переважатиме сонячна, без опадів. Найхолодніше буде вночі на сході України — там температура сягатиме −4° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 3−8 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 24 лютого буде сонячною та відносно теплою. Вночі температура повітря впаде до +2°, а вдень повітря сягатиме +7°.

Погода в Харкові очікується сонячна, місцями на небі пропливатимуть хмари. Градуси опустяться до −4° вночі і вдень сягнуть +5° тепла.

Погода в Одесі завтра — тепла і сонячна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують +3° тепла, а вдень обіцяють +8°.

Погодні умови у Львові у четвер будуть весняними, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +1 до +3° морозу, а вдень обіцяють +7°.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 лютого прогнозується спокійна — магнітних бур не очікується.

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Джерело: Gismeteo