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Погода на завтра. Фото: istock

+10 тепла та весняне сонце завітає до України (КАРТА)

23 лют 2022, 16:28
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Погода в Україні 24 лютого переважатиме сонячна, без опадів. Найхолодніше буде вночі на сході України — там температура сягатиме −4° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 3−8 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура. Фото: Gismeteo

Температура. Фото: Gismeteo

Погода в Києві 24 лютого буде сонячною та відносно теплою. Вночі температура повітря впаде до +2°, а вдень повітря сягатиме +7°.

Погода у Києві. Фото: Gismeteo

Погода в Харкові очікується сонячна, місцями на небі пропливатимуть хмари. Градуси опустяться до −4° вночі і вдень сягнуть +5° тепла.

Погода в Харкові. Фото: Gismeteo

Погода в Одесі завтра — тепла і сонячна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують +3° тепла, а вдень обіцяють +8°.

Погода в Одесі. Фото: Gismeteo

Погодні умови у Львові у четвер будуть весняними, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +1 до +3° морозу, а вдень обіцяють +7°.

Погода у Львові. Фото: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 24 лютого прогнозується спокійна — магнітних бур не очікується.



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Геомагнітна обстановка. Фото: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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