Новая кибератака в Украине «положила» правительственные сайты

https://racurs.ua/n167448-novaya-kiberataka-v-ukraine-polojila-pravitelstvennye-sayty.html

Ракурс

Новая кибератака началась в Украине 23 февраля после 15:00 по киевскому времени.

На момент написания новости не работали сайты Кабмина, Министерства иностранных дел Украины, СБУ и Верховной Рады. С трудом грузился сайт Министерства обороны Украины.

С перебоями работает сайт Министерства внутренних дел.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что его ведомство получило «соответствующие данные ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД».

Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Портал и мобильное приложение «Дія» успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно, — написал чиновник в своих соцсетях.

В комментарии «РБК-Украина» соучредитель NGO «Ukrainian Cyber ​​Alliance» Андрей Баранович предположил, что на сайты могла быть проведена DDoS-атака.

Сайты пытаются открыться, но сильно тупят. Чего-то подобного следовало ожидать. Но пока мало информации, — рассказал соучредитель NGO Ukrainian Cyber ​​Alliance Андрей Баранович.

Кроме того, спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что неизвестные пытаются сломать аккаунты членов его семьи и заблокировать банковские карты.

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Предыдущая мощная кибератака в Украине произошла 15 февраля. Тогда хакеры «положили» приложения «ПриватБанка», «Ощадбанка», сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.