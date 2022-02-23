Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Новая кибератака в Украине «положила» правительственные сайты

Новая кибератака в Украине «положила» правительственные сайты

23 фев 2022, 16:38
999

Новая кибератака началась в Украине 23 февраля после 15:00 по киевскому времени.

На момент написания новости не работали сайты Кабмина, Министерства иностранных дел Украины, СБУ и Верховной Рады. С трудом грузился сайт Министерства обороны Украины.

С перебоями работает сайт Министерства внутренних дел.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что его ведомство получило «соответствующие данные ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД».

Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Портал и мобильное приложение «Дія» успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно, — написал чиновник в своих соцсетях.

В комментарии «РБК-Украина» соучредитель NGO «Ukrainian Cyber ​​Alliance» Андрей Баранович предположил, что на сайты могла быть проведена DDoS-атака.

Сайты пытаются открыться, но сильно тупят. Чего-то подобного следовало ожидать. Но пока мало информации, — рассказал соучредитель NGO Ukrainian Cyber ​​Alliance Андрей Баранович.

Кроме того, спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что неизвестные пытаются сломать аккаунты членов его семьи и заблокировать банковские карты.



.

Предыдущая мощная кибератака в Украине произошла 15 февраля. Тогда хакеры «положили» приложения «ПриватБанка», «Ощадбанка», сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров