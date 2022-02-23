Кейт Міддлтон. Фото: Instagram

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Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, уперше зустрілася з королевою Данії Маргрете II і кронпринцесою Мері в палаці Крістіана IX.

Для візиту вона обрала строге пальто, яке поєднувала з туфельками-човниками. Відповідні фото з’явилися на сторінці герцогів у Facebook.

Акцентне пальто від Catherine Walker з чорним коміром обійшлося в 3 тис. фунтів стерлінгів. Образ доповнювали чорні рукавички, темні колготки та чорні замшеві туфлі-човники. У руках герцогиня тримала маленьку сумочку, а з прикрас обрала перлинні сережки.

Кейт Міддлтон прибула в Данню, щоби просувати свою роботу в області розвитку дітей молодшого віку. У середу вранці дружина майбутнього короля Великої Британії відвідала дитячий садок Stenurten Forest і була помічена за рубкою дров разом із групою дітей. Для заходу вона одягла зелену куртку Seeland вартістю 209 фунтів стерлінгів і пару простих чорних джинсів. Свій образ вона завершила черевиками за 170 фунтів стерлінгів від бренду Blundstone.

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Королівська особа брала участь у кілька заходів у лісному дитячому садку, у тому числі колола дрова і пробіглася по території рука об руку з місцевими дітьми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, відвідала благодійний центр психологічної допомоги для дітей The Royal Foundation Centre for Early Childhood і двічі порушила королівський дрес-код, чим здивувала фанатів.