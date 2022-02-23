Кейт Миддлтон. Фото: istock

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, впервые встретилась с королевой Дании Маргрете II и кронпринцессой Мэри во дворце Кристиана IX.

Для визита она выбрала строгое пальто, которое сочетала с туфлями-лодочками. Соответствующие фото появились на странице герцогов в Facebook.

Акцентное пальто от Catherine Walker с черным воротником обошлось в 3 тыс. фунтов стерлингов. Образ дополняли черные перчатки, колготки и черные замшевые туфли-лодочки. В руках герцогиня держала маленькую сумочку, а в качестве украшений выбрала жемчужные серьги.

Кейт Миддлтон прибыла в Данию, чтобы продвигать свою работу в области развития детей младшего возраста. В среду утром жена будущего короля Великобритании посетила детский сад Stenurten Forest и была замечена за рубкой дров вместе с группой детей. Для мероприятия она надела зеленую куртку Seeland стоимостью 209 фунтов стерлингов и пару простых черных джинсов. Свой образ она завершила ботинками за 170 фунтов стерлингов от бренда Blundstone.

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Королевская особа участвовала в нескольких мероприятиях в лесном детском саду, в том числе колола дрова и пробежалась по территории рука об руку с местными детьми.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, посетила благотворительный центр психологической помощи для детей The Royal Foundation Centre for Early Childhood и дважды нарушила королевский дресс-код, чем удивила фанатов.