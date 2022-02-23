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Рада. Фото: Ракурс
Украина ввела чрезвычайное положение (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n167465-ukraina-vvela-chrezvychaynoe-polojenie-dokument.htmlРакурс
Чрезвычайное положение в Украине ввела Верховная Рада. За решение проголосовали 335 нардепов.
Оно будет действовать 30 дней. Об этом стало известно из трансляции Рады.
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Какие в Украине введут ограничения:
- усиление охраны общественного порядка;
- ограничение движения транспорта;
- осмотр транспорта;
- проверка документов.
Напомним, ранее мы сообщали, что чрезвычайное положение по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, могут ввести уже скоро. Соответствующее решение Совет национальной безопасности и обороны попросил принять Верховную Раду. Введение чрезвычайного положения предполагает ряд ограничений. Решения относительно тех или иных мер на конкретной территории будут приниматься областными комиссиями при участии органов государственной и местной власти.
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