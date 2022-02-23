Украина ввела чрезвычайное положение (ДОКУМЕНТ)

Рада. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n167465-ukraina-vvela-chrezvychaynoe-polojenie-dokument.html

Ракурс

Чрезвычайное положение в Украине ввела Верховная Рада. За решение проголосовали 335 нардепов.

Оно будет действовать 30 дней. Об этом стало известно из трансляции Рады.

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Какие в Украине введут ограничения:

усиление охраны общественного порядка;

ограничение движения транспорта;

осмотр транспорта;

проверка документов.

Напомним, ранее мы сообщали, что чрезвычайное положение по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, могут ввести уже скоро. Соответствующее решение Совет национальной безопасности и обороны попросил принять Верховную Раду. Введение чрезвычайного положения предполагает ряд ограничений. Решения относительно тех или иных мер на конкретной территории будут приниматься областными комиссиями при участии органов государственной и местной власти.