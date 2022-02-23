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Рада. Фото: Ракурс

Украина ввела чрезвычайное положение (ДОКУМЕНТ)

23 фев 2022, 21:51
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Чрезвычайное положение в Украине ввела Верховная Рада. За решение проголосовали 335 нардепов.

Оно будет действовать 30 дней. Об этом стало известно из трансляции Рады.

Документ. Фото: Гончаренко

Документ. Фото: Гончаренко



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Документ. Фото: ГончаренкоКакие в Украине введут ограничения:

  • усиление охраны общественного порядка;
  • ограничение движения транспорта;
  • осмотр транспорта;
  • проверка документов.

Напомним, ранее мы сообщали, что чрезвычайное положение по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, могут ввести уже скоро. Соответствующее решение Совет национальной безопасности и обороны попросил принять Верховную Раду. Введение чрезвычайного положения предполагает ряд ограничений. Решения относительно тех или иных мер на конкретной территории будут приниматься областными комиссиями при участии органов государственной и местной власти.

Источник: Ракурс


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