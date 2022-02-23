Верховна Рада. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n167465-ukrayina-zaprovadyla-nadzvychaynyy-stan-dokument.html

Ракурс

Надзвичайний стан в Україні запровадила Верховна Рада. За рішення проголосували 335 нардепів.

Він діятиме 30 днів. Про це стало відомо з трансляції Ради.

Які введуть в Україні обмеження:

посилення охорони громадського порядку;

обмеження руху транспорту;



.



огляд транспорту;

перевірка документів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що надзвичайний стан по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, можуть запровадити вже незабаром. Відповідне рішення Рада національної безпеки та оборони попросила ухвалити Верховну Раду. Введення надзвичайного стану передбачає низку обмежень. Рішення щодо тих чи інших заходів на конкретній території будуть ухвалювати обласні комісії за участі органів державної та місцевої влади.