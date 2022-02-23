Свято завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n167464-24-lutogo-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 24 лютого — День народження лотереї. У лотереї бере участь велика кількість людей, які купують для цього спеціальні білети. Саме 24 лютого 1466 року в бельгійському містечку відбулася перша подібна акція. Організаторкою була дружина Яна ван Ейка, який вважається одним із найбільших фламандських митців. Таким чином жінка вирішила зібрати кошти для одного бідного міста.

Перші розіграші проводилися ще в давні часи. У Китаї династія Західної Хань за 200 років до нашої ери грали гру, яка називалася «гра білих голубів». Таку назву вона отримала через те, що результати розіграшів відправлялися у віддалені провінції голубами. А кошти, вилучені з такої лотереї, пішли на будівництво Великої Китайської стіни.

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24 лютого в церковному календарі — день пам’яті святого Власа. Жив він в IV столітті та був єпископом Севастійським. Вмів молитвою зцілювати людей. Помер мученицькою смертю за віру в Христа. Святий Влас був відомий своєю щирою любов’ю до тварин і людей. Він піклувався про бідних, допомагав нужденним, годував голодних і лікував хворих. Саме тому здавна його поважали і вважали захисником усіх тварин. Як диких, так і домашніх.

Що не можна робити:

заборонялося засмучуватися, гніватися і сваритися;

не варто займатися важкою працею;

24 лютого не рекомендується пересаджувати рослини;

не можна бажати зла іншій людині;

не варто пити алкоголь, курити.

Народні прикмети: