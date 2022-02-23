Праздник завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/n167464-24-fevralya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 24 февраля — День рождения лотереи. В лотерее принимает участие большое количество людей, которые покупают для этого специальные билеты. Именно 24 февраля 1466 года в бельгийском городке состоялась первая подобная акция. Организатором была жена Яна ван Эйка, который считается одним из крупнейших фламандских художников. Таким образом, женщина решила собрать средства для одного бедного города.

Первые розыгрыши проводились еще в древние времена. В Китае династия Западной Хань за 200 лет до нашей эры играли игру, которая называлась «игра белых голубей». Такое название она получила из-за того, что результаты розыгрышей отправлялись в отдаленные провинции голубями. А средства, полученные благодаря такой лотереи, пошли на строительство Великой Китайской стены.

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24 февраля в церковном календаре — день памяти святого Власа. Жил он в IV веке и был епископом Севастийским. Умел молитвой исцелять людей. Умер мученической смертью за веру в Христа. Святой Влас был известен своей искренней любовью к животным и людям. Он заботился о бедных, помогал нуждающимся, кормил голодных и лечил больных. Именно поэтому издавна его уважали и считали защитником всех животных. Как диких, так и домашних.

Что нельзя делать:

запрещалось расстраиваться, сердиться и ссориться;

не следует заниматься тяжелым трудом;

24 февраля не рекомендуется пересаживать растения;

нельзя желать зла другому человеку;

не следует пить алкоголь, курить.

Народные приметы: