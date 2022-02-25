З Польщі до України прибув конвой з боєприпасами

https://racurs.ua/ua/n167601-z-polschi-do-ukrayiny-prybuv-konvoy-z-boieprypasamy.html

Ракурс

З Польщі до України прибув конвой з боєприпасами. Про це написав у Твіттер міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

У дописі міністра не вказано ні кількість, ні які саме боєприпаси Польща надіслала українцям.

Раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повдіомляв, що Польща передає у першому пакеті допомоги:

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60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1,5 тис. шт.), БПЛА (8 комплектів);

Планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії;

152 мм кумулятивні боєприпаси — 1,77 тис. шт.;

23 мм боєприпаси до автоматичних гармат — 25 тис. 336 шт.;

23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат — 5 тис. шт. (можливо додатково 66 тис. шт.);

кевларові бойові шоломи — 42 тис. шт.

Крім того, поляки готові передати ПТРК Javelin після погодження зі США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані Києву. У поляків незначна кількість цих ПТРК.

Варшава готова також передати 10 тис. автоматів Grot.