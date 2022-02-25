Ракурсhttps://racurs.ua/
Новые видео допросов пленных солдат РФ обнародовали СМИ. Фото:
Новые видео допросов пленных солдат РФ обнародовали СМИhttps://racurs.ua/n167604-novye-video-doprosov-plennyh-soldat-rf-obnarodovali-smi.htmlРакурс
Нові відео допитів полонених солдатів Збройних сил РФ з’явилися в мережі.
Один із представників країни-агресора розповідає, що він служив в Новокузнецькому ОМОН. Росіянин називає прізвища і посади своїх командирів. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ».
З розповіді випливає, що з Росії його з іншими військовими перекинули зі Смоленська в село Нова Гребля Гомельської області. Зазначається, нібито 23 числа їм повідомили про прорив через кордон та вторгнення в Україну.
У ніч на 24-е почули літаки, стрілянину, вибухи … Сили білоруських військ і наших РФ … Потім пішли війська Російської Федерації. Наступного ранку пішли вже ОМОН і зібрались у зачищений сектор. На шляху до кордону побачили білоруських солдатів і нас спокійно пропустили — проїхали далі.
Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко підкреслював, що білоруські військові не брали участь у нападі Росії на Україну.
Також у мережі оприлюднили відео допиту ще одного солдата РФ.
- — Як Ваня справи?
- — Я в полоні, бать!
- — Де?
- — У полоні в Україні! Треба щось робити!
.
Нагадаємо, полонені російські військові під час допитів заявляють, що це Україна напала на Росію, а не навпаки. Таку інформацію російським солдатам кажуть офіцери.
Джерело: «Цензор.НЕТ»