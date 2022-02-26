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Ракурс
Ночь будет очень тяжелая, но будет утро. Столицу потерять нельзя — Зеленский

Ночь будет очень тяжелая, но будет утро. Столицу потерять нельзя — Зеленский (ВИДЕО)

26 фев 2022, 00:19
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Президент Зеленский записал новое обращение к украинцам. В нем он рассказал об обороне Украины от российских захватчиков.



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Должен сказать откровенно. Эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом — многие города нашего государства — Чернигов, Сумы, Харьков, наши ребята, наши девушки на Донбассе, города юга, особое внимание Киеву. Нельзя потерять столицу! — заявил президент.

Источник: Ракурс


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