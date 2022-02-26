Ночь будет очень тяжелая, но будет утро. Столицу потерять нельзя — Зеленский

https://racurs.ua/n167608-noch-budet-ochen-tyajelaya-no-budet-utro-stolicu-poteryat-nelzya-zelenskiy-video.html

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Президент Зеленский записал новое обращение к украинцам. В нем он рассказал об обороне Украины от российских захватчиков.

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