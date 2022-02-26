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Ракурс
Ваши солдаты никогда не увидят свои семьи — Джонсон обратился к россиянам

Ваши солдаты никогда не увидят свои семьи — Джонсон обратился к россиянам (ВИДЕО)

26 фев 2022, 00:49
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Премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к украинскому и русскому народам и сказал несколько фраз на украинском и русском языках.

Я не верю, что эта война от вашего имени, — сказал россиянам премьер Великобритании в обращении.

Как премьер-министр я говорю от имени всех нас в Великобритании, когда снова произношу: Слава Украине! — таковы были его слова украинцам.



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Источник: Ракурс


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