Ваши солдаты никогда не увидят свои семьи — Джонсон обратился к россиянам

Премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к украинскому и русскому народам и сказал несколько фраз на украинском и русском языках.

Я не верю, что эта война от вашего имени, — сказал россиянам премьер Великобритании в обращении.

Как премьер-министр я говорю от имени всех нас в Великобритании, когда снова произношу: Слава Украине! — таковы были его слова украинцам.

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