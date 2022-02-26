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Ваши солдаты никогда не увидят свои семьи — Джонсон обратился к россиянам
Ваши солдаты никогда не увидят свои семьи — Джонсон обратился к россиянам (ВИДЕО)https://racurs.ua/n167609-vashi-soldaty-nikogda-ne-uvidyat-svoi-semi-djonson-obratilsya-k-rossiyanam-video.htmlРакурс
Премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к украинскому и русскому народам и сказал несколько фраз на украинском и русском языках.
Я не верю, что эта война от вашего имени, — сказал россиянам премьер Великобритании в обращении.
Как премьер-министр я говорю от имени всех нас в Великобритании, когда снова произношу: Слава Украине! — таковы были его слова украинцам..
«Я не верю, что эта война от вашего имени». Премьер Великобритании обратился к украинскому и российскому народам и сказал несколько фраз по-украински и по-русски. Следите за нашей трансляцией — https://t.co/7L1G5nzJ8Ypic.twitter.com/SRIV6JMxY4
— Радио Свобода (@SvobodaRadio) February 25, 2022