Джонсон вивісив прапор України над резиденцією у Лондоні

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Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, вивісив над своєю резиденцією у Лондоні прапор України на знак підтримки українського народу й мужніх захисників нашої країни. Про це йдеться в Twitter-повідомленні Джонсона.

Державний прапор України майорить над Даунінг-стріт. Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України, — написав Джонсон.

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Раніше прем'єр Британії прокоментував агресію Росії. Він попередив про «немислимі наслідки» бездіяльності Заходу у зв’язку з вторгненням Росії. Джонсон нагадав, що Велика Британія була однією з перших країн Європи, яка надіслала оборонне озброєння Україні. З його слів, Європа також має колективно відмовитися від залежності від нафти та газу, які дали Путіну контроль над Європою.