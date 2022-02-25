Путін не домовлятиметься зі «зграєю наркоманів і неонацистів» з Києва

Глава РФ Володимир Путін. Скріншот з відео

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Ракурс

Володимир Путін, президент країни-агресора, 25 лютого записав нове звернення.

У своїй заяві Путін заявив, що основні зіткнення в ході «спецоперації Росії» в Україні відбуваються з «націоналістичними формуваннями». Відповідне звернення окупанта опублікували російські ЗМІ в YouTube.

Путіну ввижається, що «неонацисти» виставляють важке озброєння прямо в центрі великих міст України, щоб викликати удар у відповідь. Також диктатор вважає, що «українські націоналісти» відіграють роль «загороджувальних загонів у військах». Глава РФ почав підлещуватися до українських військових, щоб ті «брали владу до своїх рук».

Не дозволяйте бендерівцям та неонацистам використовувати ваших дітей, дружин та старих як живий щит. Беріть владу до своїх рук, схоже, нам з вами буде легше домовитися, — заявив він.

Путін наголосив, що не чекає на домовленості зі «зграєю наркоманів і неонацистів, яка засіла в Києві і взяла в заручники весь український народ». Агресор також приплів сюди «участь іноземнихконсультантів, зокрема американських радників».

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва позначила його «як ціль номер один», а його родину — «як ціль номер два». Глава держави переконує, що російські окупанти хочуть знищити українського президента.