Путін запропонував Україні здатися у Мінську

https://racurs.ua/ua/n167573-putin-zaproponuvav-ukrayini-zdatysya-u-minsku.html

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У Кремлі заявили, що Путін готовий направити до Мінська делегацію для перемовин з Україною.

Як відомо, сьогодні президент України Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України. Спочатку президент РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога Л/ДНР, у тому числі шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, є невід'ємним компонентом нейтрального статусу, — розповів Пєсков.



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За словами Пєскова, Путін готовий направити до Мінська на переговори представників Міноборони, МЗС та адміністрації президента.

Раніше про готовність до переговорів повідомив і Володимир Зеленський.