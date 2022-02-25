Ракурсhttps://racurs.ua/
Путін запропонував Україні здатися у Мінську
Путін запропонував Україні здатися у Мінськуhttps://racurs.ua/ua/n167573-putin-zaproponuvav-ukrayini-zdatysya-u-minsku.htmlРакурс
У Кремлі заявили, що Путін готовий направити до Мінська делегацію для перемовин з Україною.
Як відомо, сьогодні президент України Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України. Спочатку президент РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога Л/ДНР, у тому числі шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, є невід'ємним компонентом нейтрального статусу, — розповів Пєсков..
За словами Пєскова, Путін готовий направити до Мінська на переговори представників Міноборони, МЗС та адміністрації президента.
Раніше про готовність до переговорів повідомив і Володимир Зеленський.