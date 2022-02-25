Зеленський запропонував Путіну зустрітися та сісти за стіл переговорів (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n167567-zelenskyy-zaproponuvav-putinu-zustritysya-ta-sisty-za-stil-peregovoriv-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, записав нове звернення на тлі активної боротьби з російськими окупантами.

Глава держави подякував Збройним силам та назвав вторгнення Росії в Україну початком війни проти Європи. Звернення опубліковане на сторінці Зеленського у Facebook.

Стійте міцно. Ви все що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Вторгнення Росії — це війна проти Європи. Проти всіх правил співіснування на континенті. Проти того, що європейські держави відмовляються ділити кордони силою, — наголосив президент.

Також Зеленський звернувся до Путіна із пропозицією сісти за стіл переговорів. Президент під час звернення перейшов на російську мову.

По всіх містах України тривають бої. Давайте сядемо за стіл переговорів, щоб зупинити гибель людей, — сказав він.

Також Зеленський закликав добровольців з усього світу їхати в Україну та захищати Європу поряд з українцями.

Президент наголосив, що Європа має достатньо сил, щоб зупинити цю агресію — Україна чекає від Заходу санкцій проти РФ.

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