Які міста змогли відбити ЗСУ, де найтяжча ситуація – дані ОП

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Атаку Росії на Україну мужньо відбивають наші захисники. Столиця України продовжує оборонятися, влада закликає киян записуватися до територіальної оборони.

Найбільш небезпечною залишається ситуація на північному заході від Києва. На Чернігівщині, Сумщині й біля Харкова наступ противника зупинено. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

У напрямку Димер — Іванків тривають бої біля населених пунктів Гостомель, Ворзель, Буча. Там ситуація залишається найскладнішою.

Пробують наступати російські війська, але там наші механізовані частини виставили надійний заслін. Знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одну колону бойової техніки, — розповів чиновник.

На Чернігівському напрямку, за його словами, українські війська зупинили наступ противника. Зараз активні бойові дії там не ведуться. Ворог накопичує резерви.

У Сумській області противник також перегруповується та готується до спроби подальшого наступу, але там надійно тримають оборону Збройні сили. За ці напрямки можемо хвилюватися вже менше, — сказав радник керівника Офісу президента.

Біля Харкова українські захисники зранку зупинили ще одну спробу наступу. Місто під контролем України.

У зоні проведення ООС ворог майже не наступає, там відбуваються артилерійські дуелі та працюють ДРГ.

У Мелітополі ситуація неоднозначна. На околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму. Але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону і не дають просуватися далі в бік Маріуполя, — розповів Арестович.

Біля Херсона, за його словами, російські війська намагаються перейти річку Дніпро, після того як був знищений Антонівський міст. Українські сили тримають оборону, ситуація керована.

Також Арестович зазначив, що зранку було декілька повітряних ударів, зокрема по Києву. Наші сили ППО збили дві крилаті ракети й один літак типу Су-27. Льотчик потрапив у полон, зараз його допитують.

Також було завдано авіаударів по Рівному, аеродрому Білої Церкви та Василькову на Київщині. Кількість ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються, зауважив радник керівника Офісу президента.

Генштаб Збройних сил повідомляє, що українські військові знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині, а також колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів.

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У Маріуполі тривають бойові дії за усіма напрямками, також повідомляється про повітряну тривогу у Рівному й обстріл військової частини в Ушомирі на Житомирщині.