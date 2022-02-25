Ракета. Фото: Командування

https://racurs.ua/ua/n167563-rosiysku-krylatu-raketu-zbyly-pid-vinnyceu-video.html

Ракурс

Під Вінницею українські військові збили російську крилату ракету.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у своєму Facebook.

Наші військові збили російську крилату ракету — під Вінницею! Слава ЗСУ!, — написав Борзов.

Як повідомили очевидці атаки, ворожа ракета летіла у напрямку аеропорту «Гавришівка», розташованого поблизу Вінниці. Через загрозу обстрілу у місті було оголошено короткочасну повітряну небезпеку.

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Сьогодні уранці ворог обстріляв військову частину 2269К (ескадрилью), що дислокується поблизу міста Калинівка. Унаслідок влучання ракети поранено троє осіб. Усім їм надається допомога в місцевій районній лікарні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військовий літак Росії збили у Черкаській області. Зараз у селі Вознесенське шукають пілота, який капітулював під час падіння збитої військової техніки ворога.