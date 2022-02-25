Стокгольмський синдром — Грузія відмовилася вводити санкції проти РФhttps://racurs.ua/ua/n167562-stokgolmskyy-syndrom-gruziya-vidmovylasya-vvodyty-sankciyi-proty-rf.htmlРакурс
Росія цинічно атакувала мирні українські міста, проте Грузія не приєднається до санкцій проти країни-агресора.
Про це 25 лютого заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Newsgeorgia.
Грузія, з урахуванням наших національних інтересів та з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участь у фінансових та економічних санкціях, — сказав він.
Політик вважає, що обмеження ще більше зашкодять країні та населенню.
Я як глава уряду… керуватимуся лише інтересами нашої країни, — заявив він.
Як повідомлялося раніше, у 2008 році Грузія стала жертвою агресії Росії, внаслідок чого була окупована частина її території.
Після вторгнення Росії в Україну про нові санкції проти Росії оголосили Євросоюз, США, Велика Британія та кілька інших країн.
Джерело: Newsgeorgia