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Ракурс
Стокгольмський синдром – Грузія відмовилася вводити санкції проти РФ

Стокгольмський синдром — Грузія відмовилася вводити санкції проти РФ

25 лют 2022, 12:40
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Росія цинічно атакувала мирні українські міста, проте Грузія не приєднається до санкцій проти країни-агресора.

Про це 25 лютого заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Newsgeorgia.

Грузія, з урахуванням наших національних інтересів та з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участь у фінансових та економічних санкціях, — сказав він.

Політик вважає, що обмеження ще більше зашкодять країні та населенню.

Я як глава уряду… керуватимуся лише інтересами нашої країни, — заявив він.

Як повідомлялося раніше, у 2008 році Грузія стала жертвою агресії Росії, внаслідок чого була окупована частина її території.



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Після вторгнення Росії в Україну про нові санкції проти Росії оголосили Євросоюз, США, Велика Британія та кілька інших країн.

Джерело: Newsgeorgia

Джерело: Ракурс


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