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Стокгольмский синдром – Грузия отказалась вводить санкции против РФ

Стокгольмский синдром — Грузия отказалась вводить санкции против РФ

25 фев 2022, 12:40
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Россия цинично атаковала мирные украинские города, однако Грузия не присоединится к санкциям против страны-агрессора.

Об этом 25 февраля заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Newsgeorgia.

Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается принимать участия в финансовых и в экономических санкциях, — сказал он.

Политик считает, что ограничения еще больше навредят стране и населению.

Я как глава правительства… буду руководствоваться только интересами нашей страны, — заявил он.

Как сообщалось ранее, в 2008 году Грузия стала жертвой агрессии России в результате чего была оккупирована часть ее территории.



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После вторжения России в Украину о новых санкциях против России объявили Евросоюз, США, Великобритания и несколько других стран.

Источник: Newsgeorgia

Источник: Ракурс


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