Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n167548-rossii-pridetsya-govorit-s-nami-ob-ostanovke-vtorjeniya-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что России придется говорить с нами об остановке вторжения, и чем быстрее, тем меньше будут потери самой РФ.

России все равно придется, рано или поздно, говорить с нами, говорить о том, как прекратить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньшими будут потери в самой России, — сказал он.

Украинский лидер отметил, что санкции, которые ввели в четверг США и другие страны, не убедили Российскую Федерацию. Он подчеркнул, что в нашем небе и на нашей земле до сих пор действуют чужие войска. Президент добавил, что под российским ударом находятся и украинские военные, и гражданские.

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Все защитники Украины не дали врагу реализовать оперативный замысел вторжения в первый день. В основном направлением врага остановили, идут бои, — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы сообщали, по словам Зеленского, он — «цель номер один», а его семья — «цель номер два».