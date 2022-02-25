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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: УП

Росії доведеться говорити з нами про зупинку вторгнення — Зеленський

25 лют 2022, 08:52
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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Росії доведеться говорити з нами про зупинку вторгнення, і чим швидше, тим меншими будуть втрати самої РФ.

Росії все одно доведеться, рано чи пізно, говорити з нами, говорити про те, як припинити бойові дії та зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати у самої Росії, — сказав він.

Український лідер зазначив, що санкції, які запровадили у четвер США та інші країни, не переконали Російську Федерацію. Він наголосив, що в нашому небі та на нашій землі досі діють чужі війська. Президент додав, що під російським ударом перебувають і українські військові, і цивільні.



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Всі захисники України не дали ворогові реалізувати оперативний задум вторгнення у перший день. Здебільшого напрямком ворога зупинили, йдуть бої, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, за словами Зеленського, він — «ціль номер один», а його родина — «ціль номер два».

Джерело: Ракурс


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