Володимир Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167548-rosiyi-dovedetsya-govoryty-z-namy-pro-zupynku-vtorgnennya-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Росії доведеться говорити з нами про зупинку вторгнення, і чим швидше, тим меншими будуть втрати самої РФ.

Росії все одно доведеться, рано чи пізно, говорити з нами, говорити про те, як припинити бойові дії та зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати у самої Росії, — сказав він.

Український лідер зазначив, що санкції, які запровадили у четвер США та інші країни, не переконали Російську Федерацію. Він наголосив, що в нашому небі та на нашій землі досі діють чужі війська. Президент додав, що під російським ударом перебувають і українські військові, і цивільні.

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Всі захисники України не дали ворогові реалізувати оперативний задум вторгнення у перший день. Здебільшого напрямком ворога зупинили, йдуть бої, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, за словами Зеленського, він — «ціль номер один», а його родина — «ціль номер два».