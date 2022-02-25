Как приготовить коктейль Молотова, рассказали в МВД

Коктейль Молотова. Фото: МВД

https://racurs.ua/n167561-kak-prigotovit-kokteyl-molotova-rasskazali-v-mvd.html

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Коктейль Молотова призывает делать граждан Министерство внутренних дел. «Рецепт» коктейля опубликовали на странице ведомства.

Коктейль Молотова — это общее название простейших самодельных взрывных устройств на основе легковоспламеняющейся смеси (бензина, растворителя, спирта и т. п.). Поскольку такую ​​бомбу легко изготовить, ее часто используют во время партизанских и уличных войн, акций гражданского неповиновения.

Принцип действия коктейля Молотова схож с воспалительным боеприпасом. Горючая смесь разливается по поверхности и воспламеняется либо горящей спичкой (тряпочкой), либо самовоспаляется от контакта с кислородом воздуха. Дополнительные компоненты к горючему в смеси используются для увеличения времени горения, повышения температуры пламени (и соответственно затруднения процесса гашения такого пламени) или для лучшего налипания к поверхности.

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Самые распространенные рецептуры зажигательной смеси:

современная рецептура — ¾ бензина на ¼ масла, 10−20 мл гудрон;

рецептура Че Гевары — ¾ бензина на ¼ масла;

рецептура Вазовского — 2/4 бензина, ¼ масла, ¼ этилового спирта + 10−20 грамм сухой смеси мелких алюминиевых и железных опилок в тонкостенной стеклянной ампуле;

финская рецептура — к бензину добавляют 10−20 мл гудрона;

советская рецептура — равные части бензина, керосина и лигроина, воспаление — тонкостенная ампула со смесью серной кислоты, бертолетовой соли и сахарной пудры;

французская рецептура — бензин и ацетон смешивают в пропорции 1:1, добавляют 50 мл скипидара, затем постепенно растворяют в смеси измельченный пенополистирол до образования густого сиропа;

турецкая рецептура — 70% бензина, 10% парафина, 20% смазки;

одесская рецептура (вариант французской; использовалась, в частности, в ходе схваток на ул. Грушевского) — 70% бензина, 30% измельченного пенопласта, растворенного до максимальной возможной концентрации в ацетоне;

рецептура «Правого сектора» — натереть в стружку хозяйственное мыло, растворить в подогретом на водяной или песчаной бане бензине или дизельном топливе, добавить алюминиевой пудры. Такая смесь может проплавить сталь;

рецептура «УНА-УНСО» — уайт-спиритом разводят битумную мастику до нужной консистенции и заливают в тонкостенные бутылки.

Смесь не расслаивается с временем и остается однородной. Отлично прилипает к различным поверхностям, тяжело гасится водой, дает относительно много черного дыма.