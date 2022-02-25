Коктейлі Молотова. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n167561-yak-prygotuvaty-kokteyli-molotova-rozpovily-v-mvs-foto.html

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Коктейль Молотова закликало виготовляти громадян Міністерство внутрішніх справ. «Рецепт» коктейлю опублікували на сторінці відомства.

Коктейль Молотова — це загальна назва найпростіших саморобних вибухових пристроїв на основі легкозаймистої суміші (бензину, розчинника, спирту тощо). Оскільки таку бомбу легко виготовити, її часто використовують під час партизанських та вуличних війн, акцій громадянської непокори.

Принцип дії коктейлю Молотова схожий із запалювальним боєприпасом. Горюча суміш розливається по поверхні і запалюється або палаючим сірником (ганчіркою), або самозапалюється від контакту з киснем повітря. Додаткові компоненти до пального в суміші використовуються для збільшення часу горіння, підвищення температури полум’я (та відповідно утруднення процесу гасіння такого полум’я) чи для кращого налипання до поверхні.

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Найпоширеніші рецептури запалювальної суміші:

сучасна рецептура — ¾ бензину на ¼ мастила, 10−20 мл гудрон;

рецептура Че Гевари — ¾ бензину на ¼ мастила;

рецептура Вазовського — 2/4 бензину, ¼ мастила, ¼ етилового спирту + 10−20 грам сухої суміші дрібних алюмінієвих і залізних ошурок в тонкостінній скляній ампулі;

фінська рецептура — до бензину додають 10−20 мл гудрону;

радянська рецептура — рівні частини бензину, гасу і лігроїну, запал — тонкостінна ампула з сумішшю сірчаної кислоти, бертолетової солі і цукрової пудри;

французька рецептура — бензин і ацетон змішують в пропорції 1:1, додають 50 мл скипидару, потім поступово розчиняють у суміші подрібнений пінополістирол до утворення густого сиропу;

турецька рецептура — 70% бензину, 10% парафіну, 20% мастила;

одеська рецептура (варіант французької; використовувалася, зокрема, в ході сутичок на вул. Грушевського) — 70% бензину, 30% подрібненого пінопласту, розчиненого до максимальної можливої концентрації в ацетоні;

рецептура «Правого сектора» — натерти в стружку господарське мило, розчинити в підігрітому на водяній чи піщаній бані бензині чи дизельному паливі, додати алюмінієвої пудри. Така суміш може проплавити сталь;

рецептура «УНА-УНСО» — уайт-спіритом розводять бітумну мастику до потрібної консистенції і заливають у тонкостінні пляшки.

Суміш не розшаровується з часом і залишається однорідною. Дуже добре прилипає до різних поверхонь, важко гаситься водою, дає відносно багато чорного диму.