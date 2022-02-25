Где сейчас ведутся бои — новые данные Генштаба

https://racurs.ua/n167560-gde-seychas-vedutsya-boi-novye-dannye-genshtaba.html

Ракурс

Где сейчас ведутся бои с российскими оккупантами по состоянию на 10.00 25 февраля, рассказал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации. Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и Крыма, — отметили в Генштабе.

С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту. Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостемель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель — Чернигов — Киев, — добавили в Генштабе.

Также там сообщили, что в Северской области подразделения 1 отбр по реке Белоус остановили противника. Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу.

Враг рвется на направлении Козелец — Бровары и направлении Конотоп — Нежин — Киев. Утрачен город Конотоп. На юге противник: продолжает осуществлять свои захватнические планы; вышел на рубеж Херсона, Новой Каховки, Каховки с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым; ведет бой за Мелитополь, — указали в Генштабе.



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На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг.

Напомним, главнокомандующий ВСУ ранее сегодня сообщил, что на черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов по личным данным россиян.