Появилось видео уничтожение переодетых в форму ВСУ оккупантов

https://racurs.ua/n167559-poyavilos-video-unichtojenie-pereodetyh-v-formu-vsu-okkupantov.html

Ракурс

В Киеве наши защитники уничтожили оккупантов, переодевшихся в форму украинских военных.

За ними следовала колонна русских военных грузовиков. Видео уничтоженных оккупантов разместил в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ранее российские военные преступники захватили технику Национальной гвардии Украины для глубокого проникновения в тыл украинских позиций. В частности, враги использовали два ББМ «Казак», три КрАЗа и ГАЗ-66.

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Напомним, в Киеве российские оккупанты жестоко расправляются с мирным населением. В Оболонском районе вражеский БТР переехал машину.

Соответствующее видео очевидцы разместили в соцсетях. Отмечается, что в автомобиле находился человек. Водитель машины, на которую специально наехал российский танк на Оболони, выжил, ему оказывают помощь.