З’явилося відео знищення переодягнених у форму ЗСУ окупантів

https://racurs.ua/ua/n167559-z-yavylosya-video-znyschennya-pereodyagnenyh-u-formu-zsu-okupantiv.html

Ракурс

У Києві наші захисники знищили окупантів, які перевдягнулися у форму українських військових.

За ними слідувала колона російських військових вантажівок. Відео знищених окупантів розмістив у Фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Раніше російські військові злочинці захопили техніку у Національної гвардії України для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовували два ББМ «Козак», три КрАзи та ГАЗ-66.

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Нагадаємо, в Києві російські окупанти жорстоко розправляються з мирним населенням. В Оболонському районі ворожий БТР переїхав машину.

Відповідне відео очевидці розмістили у соцмережах. Зазначається, що в авто знаходилася людина. Водій машини, на яку умисно наїхав російський танк на Оболоні, вижив, йому надають допомогу.