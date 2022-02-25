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Ракурс
З’явилося відео знищення переодягнених у форму ЗСУ окупантів

З’явилося відео знищення переодягнених у форму ЗСУ окупантів

25 лют 2022, 11:54
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У Києві наші захисники знищили окупантів, які перевдягнулися у форму українських військових.

За ними слідувала колона російських військових вантажівок. Відео знищених окупантів розмістив у Фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Раніше російські військові злочинці захопили техніку у Національної гвардії України для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовували два ББМ «Козак», три КрАзи та ГАЗ-66.



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Нагадаємо, в Києві російські окупанти жорстоко розправляються з мирним населенням. В Оболонському районі ворожий БТР переїхав машину.

Відповідне відео очевидці розмістили у соцмережах. Зазначається, що в авто знаходилася людина. Водій машини, на яку умисно наїхав російський танк на Оболоні, вижив, йому надають допомогу.

Джерело: Ракурс


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