Наступ окупантів на Київ – що відбувається в місті (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

https://racurs.ua/ua/n167555-nastup-okupantiv-na-kyyiv-scho-vidbuvaietsya-v-misti-onovluietsya.html

Ракурс

У Києві російські окупанти жорстоко розправляються з мирним населенням. В Оболонському районі ворожий БТР переїхав машину.

Відповідне відео очевидці розмістили у соцмережах. Зазначається, що в авто знаходилася людина. Водій машини, на яку умисно наїхав російський танк на Оболоні, вижив, йому надають допомогу.

Також повідомляється, що кияни зупинили ворожу техніку на Оболонському проспекті та не дають проїхати окупантам.

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Поліція Київської області під Гостомелем під час бойового зіткнення затримала двох російських окупантів.

Один тяжко поранений, йому надається допомога. Окупант із Кемеровської області розповів, що командири сказали, що вони йдуть на навчання.