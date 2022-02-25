Наступление оккупантов на Киев – что происходит в городе (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

https://racurs.ua/n167555-nastuplenie-okkupantov-na-kiev-chto-proishodit-v-gorode-obnovlyaetsya.html

Ракурс

В Киеве российские оккупанты жестоко расправляются с мирным населением. В Оболонском районе вражеский БТР переехал машину.

Соответствующее видео очевидцы разместили в соцсетях. Отмечается, что в автомобиле находился человек. Водитель машины, на которую специально наехал российский танк на Оболони, выжил, ему оказывают помощь.

Также сообщается, что киевляне остановили вражескую технику на Оболонском проспекте и не дают проехать оккупантам.

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Полиция Киевской области под Гостомелем во время боевого столкновения задержала двух российских оккупантов.

Один тяжело ранен, ему оказывается помощь. Оккупант из Кемеровской области рассказал, что командиры сказали, что они идут на учебу.