Военный самолет РФ сбили в Черкасской области

https://racurs.ua/n167554-voennyy-samolet-rf-sbili-v-cherkasskoy-oblasti.html

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Военный самолет России был сбит в Черкасской области. Сейчас в селе Вознесенское ищут пилота, который капитулировался во время падения сбитой военной техники врага.

Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции области Зою Волк.

По ее словам, пилоту удалось катапультироваться. Известно, что самолет упал вне населенного пункта.

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Мы услышали какой-то взрыв, подняли головы и увидели много дыма. Завхоз Пальмирской школы сказал, что что-то белое мигало, потом бахнуло, — рассказал сельский голова Александр Титаренко.

На месте сейчас работают правоохранители.