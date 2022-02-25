Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Оккупанты наступают на Оболонь, киевлян призывают делать коктейли «Молотова»
Оккупанты наступают на Оболонь, киевлян призывают делать коктейли «Молотова»https://racurs.ua/n167553-okkupanty-nastupaut-na-obolon-kievlyan-prizyvaut-delat-kokteyli-molotova.htmlРакурс
В Киеве враг продолжает атаковать город, в том числе и гражданское население. По состоянию на 25 февраля 10.00 на Оболони ведутся активные боевые действия.
Министерство обороны Украины сообщило о вражеской ВРГ. В ведомстве попросили граждан сообщать о передвижении техники.
.
Изготавливать коктейли «Молотова», обезвреживать оккупантов! Мирным жителям быть осторожными! Не покидать дома! — говорится в сообщении.