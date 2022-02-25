Оккупанты наступают на Оболонь, киевлян призывают делать коктейли «Молотова»

https://racurs.ua/n167553-okkupanty-nastupaut-na-obolon-kievlyan-prizyvaut-delat-kokteyli-molotova.html

Ракурс

В Киеве враг продолжает атаковать город, в том числе и гражданское население. По состоянию на 25 февраля 10.00 на Оболони ведутся активные боевые действия.

Министерство обороны Украины сообщило о вражеской ВРГ. В ведомстве попросили граждан сообщать о передвижении техники.

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