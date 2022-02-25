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Ракурс
Оккупанты наступают на Оболонь, киевлян призывают делать коктейли «Молотова»

Оккупанты наступают на Оболонь, киевлян призывают делать коктейли «Молотова»

25 фев 2022, 10:16
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В Киеве враг продолжает атаковать город, в том числе и гражданское население. По состоянию на 25 февраля 10.00 на Оболони ведутся активные боевые действия.

Министерство обороны Украины сообщило о вражеской ВРГ. В ведомстве попросили граждан сообщать о передвижении техники.



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Изготавливать коктейли «Молотова», обезвреживать оккупантов! Мирным жителям быть осторожными! Не покидать дома! — говорится в сообщении.

Источник: Ракурс


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