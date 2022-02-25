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Ракурс
Окупанти наступають на Оболонь, киян закликають робити коктейлі «Молотова»

Окупанти наступають на Оболонь, киян закликають робити коктейлі «Молотова»

25 лют 2022, 10:16
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У Києві ворог продовжує атакувати місто, зокрема і цивільне населення. Станом на 25 лютого 10.00 на Оболоні ведуться активні бойові дії.

Міністерство оборони України повідомило про ворожу ДРГ. У відомстві попросили громадян повідомляти про пересування техніки.



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Виготовляти коктейлі «Молотова», знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям бути обережними! Не покидати оселі! — йдеться в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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