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Окупанти наступають на Оболонь, киян закликають робити коктейлі «Молотова»
Окупанти наступають на Оболонь, киян закликають робити коктейлі «Молотова»https://racurs.ua/ua/n167553-okupanty-nastupaut-na-oboloni-kyyan-zaklykaut-robyty-kokteyli-molotova.htmlРакурс
У Києві ворог продовжує атакувати місто, зокрема і цивільне населення. Станом на 25 лютого 10.00 на Оболоні ведуться активні бойові дії.
Міністерство оборони України повідомило про ворожу ДРГ. У відомстві попросили громадян повідомляти про пересування техніки.
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Виготовляти коктейлі «Молотова», знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям бути обережними! Не покидати оселі! — йдеться в повідомленні.