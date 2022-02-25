Знешкоджено диверсантів на техніці ЗСУ, які проривалися в Київ

https://racurs.ua/ua/n167552-zneshkodjeno-dyversantiv-na-tehnici-zsu-yaki-proryvalysya-v-kyyiv.html

Ракурс

Російських диверсантів, які вранці 25 лютого проривалися у Київ під видом військовослужбовців Збройних сил України, знешкодили. Про це щойно повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Оновлено: знешкодшені, — написала Маляр у Фейсбук до свого попереднього повідомлення про захоплення окупантами двох автомобілів ЗСУ.

Відомо, що ворог переодягнувся у форму українських військових і на швидкості рухався до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідувала колона російських військових вантажівок. Раніше російські військові злочинці захопили техніку у Національної гвардії України для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовували два ББМ «Козак», три КрАзи та ГАЗ-66. Українців Міністерство оборони просило бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронцям.

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Нагадаємо, раніше у Києві спрацювали сигнали повітряної тривоги, міська адміністрація закликала усіх спуститися у метро або в укриття через повітряну загрозу. У столицю поцілили ворожі ракети, працює система ППО.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!