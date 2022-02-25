Обезврежены диверсанты на технике ВСУ, прорывавшиеся в Киев

https://racurs.ua/n167552-obezvrejeny-diversanty-na-tehnike-vsu-proryvavshiesya-v-kiev.html

Ракурс

Российские диверсанты, которые утром 25 февраля прорывались в Киев под видом военнослужащих Вооруженных сил Украины, обезврежены. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Обновлено: обезврежены, — написала Маляр в Фейсбук к своему предварительному сообщению о захвате оккупантами двух автомобилей ВСУ.

Известно, что враг переоделся в форму украинских военных и на скорости двигался в центр Киева со стороны Оболони. За ними следовала колонна военных грузовиков РФ. Ранее российские военные преступники захватили технику Национальной гвардии Украины для глубокого проникновения в тыл украинских позиций. В частности, враги использовали два ББМ «Казак», три КрАЗа и ГАЗ-66. Украинцев Министерство обороны просило быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранителям.

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Напомним, ранее в Киеве сработали сигналы воздушной тревоги, городская администрация призвала всех спуститься в метро или в укрытие из-за воздушной угрозы. В столицу попали вражеские ракеты, работает система ПВО.

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!