В захваченной оккупантами Чернобыльской зоне повысился уровень радиации

https://racurs.ua/n167551-v-zahvachennoy-okkupantami-chernobylskoy-zone-povysilsya-uroven-radiacii.html

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Чернобыльскую зону захватили российские оккупанты, по состоянию на утро 25 февраля там зафиксировано увеличение радиации.

В результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей в зоне отчуждения пока невозможно. Об этом заявила Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины.

Данные из автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений, — говорится в сообщении.



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Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что «российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию и после ожесточенного боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян».