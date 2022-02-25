Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В захваченной оккупантами Чернобыльской зоне повысился уровень радиации

В захваченной оккупантами Чернобыльской зоне повысился уровень радиации

25 фев 2022, 09:54
999

Чернобыльскую зону захватили российские оккупанты, по состоянию на утро 25 февраля там зафиксировано увеличение радиации.

В результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей в зоне отчуждения пока невозможно. Об этом заявила Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины.

Данные из автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений, — говорится в сообщении.



.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что «российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию и после ожесточенного боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров