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Ракурс
У захопленій окупантами Чорнобильській зоні підвищився рівень радіації

У захопленій окупантами Чорнобильській зоні підвищився рівень радіації

25 лют 2022, 09:54
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Чорнобильську зону захопили російські окупанти, станом на ранок 25 лютого там зафіксовано збільшення радіації

Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників у зоні відчуження наразі неможливо. Про це заявила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Дані з автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень, — йдеться у повідомленні.



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Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що «російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію і після жорстокого бою наш контроль над чорнобильським майданчиком втрачено».

Джерело: Ракурс


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