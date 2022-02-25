У захопленій окупантами Чорнобильській зоні підвищився рівень радіації

https://racurs.ua/ua/n167551-u-zahopleniy-okupantamy-chornobylskiy-zoni-pidvyschyvsya-riven-radiaciyi.html

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Чорнобильську зону захопили російські окупанти, станом на ранок 25 лютого там зафіксовано збільшення радіації

Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників у зоні відчуження наразі неможливо. Про це заявила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Дані з автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень, — йдеться у повідомленні.



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Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що «російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію і після жорстокого бою наш контроль над чорнобильським майданчиком втрачено».