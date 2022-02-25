Військовий літак РФ збили на Черкащині

https://racurs.ua/ua/n167554-viyskovyy-litak-rf-zbyly-na-cherkaschyni.html

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Військовий літак Росії збили у Черкаській області. Зараз у селі Вознесенське шукають пілота, який капітулював під час падіння збитої військової техніки ворога.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на речницю Нацполіції області Зою Вовк.

З її слів, пілоту вдалося катапультуватися. Відомо, що літак впав поза межами населеного пункту.

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Ми почули якийсь вибух, підняли голови і побачили багато диму. Завгосп Пальмірської школи сказав, що щось біленьке блимало, потім бахнуло, — розповів сільський голова Олександр Титаренко.

На місці зараз працюють правоохоронці.