Военные преступления РФ в Украине изучат в Гааге

Гаага. Фото:

https://racurs.ua/n167558-voennye-prestupleniya-rf-v-ukraine-izuchat-v-gaage.html

Ракурс

Гаагский трибунал грозит россиянам из-за вторжения в Украину. Прокурор международного уголовного суда (МКС) Карим Хан выразил обеспокоенность и заявил, что суд может взяться за это дело.

Он напомнил, что МКС с 2015 года имеет полномочия на расследование нарушений международного гуманитарного права, совершенных на украинской территории, включая временно оккупированные территории. Об этом говорится в официальном заявлении прокурора.

Слежу за событиями в Украине и вокруг нее… Напоминаю всем сторонам, которые совершают насилие на украинской территории, что мой офис может воплотить свою юрисдикцию для расследования любых актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений, — говорится в заявлении.

Хан обещает дальнейшие шаги в расследовании этого дела после своего возвращения из Бангладеш. Карим Хан особо отметил, что международное преступление агрессии как таковое не может стать предметом расследования, поскольку ни Украина, ни Россия не являются сторонами Римского устава МКС.

.

По индивидуальному заявлению Украины расследование может касаться только отдельных лиц, причастных к преступлениям, предусмотренным международным гуманитарным правом, причем обвиняемыми могут стать те, что «совершал эти преступления, в том числе давал приказы, или совершал другой вклад в совершение таких преступлений».

Напомним, ранее мы сообщали, что Чернобыльскую зону захватили российские боевики, по состоянию на утро 25 февраля там зафиксировано увеличение радиации. В результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей в зоне отчуждения пока невозможно.