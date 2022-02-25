Херсон.

https://racurs.ua/n167557-sojjennaya-tehnika-vraga-i-tyajelye-boi-situaciya-pod-hersonom.html

Ракурс

Ночью возле Херсона были тяжелые бои за Антоновский мост через Днепр.

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook.

Вы проснулись (из тех, кто спал) в Украине — и это сегодня главная новость глядя на то, что сейчас происходит в нашей стране. Ночью были тяжелые бои за Антоновский мост. Он все еще остается под нашим контролем. Параллельно депутаты горсовета организуют помощь нашей терробороне — вещами, продуктами, медикаментами, — рассказал он.

В частности, в городе работает коммунальный транспорт, он бесплатный. Власть просит не выходить на улицы и не выезжать без крайней необходимости.

Утром российская авиация нанесла авиаудары по Херсону. На некоторых улицах в домах выбиты окна, стекло. Больницы и «скорые» работают в штатном режиме.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве враг продолжает атаковать город, в том числе и гражданское население. По состоянию на 25 февраля 10.00 на Оболони ведутся активные боевые действия.