Сожженная техника врага и тяжелые бои — ситуация под Херсономhttps://racurs.ua/n167557-sojjennaya-tehnika-vraga-i-tyajelye-boi-situaciya-pod-hersonom.htmlРакурс
Ночью возле Херсона были тяжелые бои за Антоновский мост через Днепр.
Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook.
Вы проснулись (из тех, кто спал) в Украине — и это сегодня главная новость глядя на то, что сейчас происходит в нашей стране. Ночью были тяжелые бои за Антоновский мост. Он все еще остается под нашим контролем. Параллельно депутаты горсовета организуют помощь нашей терробороне — вещами, продуктами, медикаментами, — рассказал он.
В частности, в городе работает коммунальный транспорт, он бесплатный. Власть просит не выходить на улицы и не выезжать без крайней необходимости.
Утром российская авиация нанесла авиаудары по Херсону. На некоторых улицах в домах выбиты окна, стекло. Больницы и «скорые» работают в штатном режиме.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве враг продолжает атаковать город, в том числе и гражданское население. По состоянию на 25 февраля 10.00 на Оболони ведутся активные боевые действия.