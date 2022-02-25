Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Херсон.

Сожженная техника врага и тяжелые бои — ситуация под Херсоном

25 фев 2022, 10:58
999

Ночью возле Херсона были тяжелые бои за Антоновский мост через Днепр.

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook.

Вы проснулись (из тех, кто спал) в Украине — и это сегодня главная новость глядя на то, что сейчас происходит в нашей стране. Ночью были тяжелые бои за Антоновский мост. Он все еще остается под нашим контролем. Параллельно депутаты горсовета организуют помощь нашей терробороне — вещами, продуктами, медикаментами, — рассказал он.

В частности, в городе работает коммунальный транспорт, он бесплатный. Власть просит не выходить на улицы и не выезжать без крайней необходимости.

Утром российская авиация нанесла авиаудары по Херсону. На некоторых улицах в домах выбиты окна, стекло. Больницы и «скорые» работают в штатном режиме.



.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве враг продолжает атаковать город, в том числе и гражданское население. По состоянию на 25 февраля 10.00 на Оболони ведутся активные боевые действия.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров