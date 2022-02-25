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Ракурс
Херсон. Фото: istock

Спалена техніка ворога й тяжкі бої — ситуація під Херсоном

25 лют 2022, 10:58
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Вночі біля Херсона були важкі бої за Антонівський міст через Дніпро.

Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв у Facebook.

Ви прокинулися (з тих, хто спав) в Україні — і це на сьогодні головна новина з огляду на те, що зараз відбувається в нашій країні. Вночі були тяжкі бої за Антонівський міст. Він досі лишається під нашим контролем. Паралельно депутати міськради організовують допомогу нашій теробороні — речами, продуктами, медикаментами, — розповів він.

Зокрема, у місті працює комунальний транспорт, він безкоштовний. Влада просить не виходити на вулиці та не виїжджати без крайньої потреби.

Вранці російська авіація завдала авіаударів по Херсону. На деяких вулицях у будинках вибито вікна, скло. Лікарні та «швидкі» працюють у штатному режимі.



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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві ворог продовжує атакувати місто, зокрема й цивільне населення. Станом на 25 лютого 10.00 на Оболоні ведуться активні бойові дії.

Джерело: Ракурс


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